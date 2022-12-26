Салах – один из лучших, Нуньес – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Астон Виллы»

«Ливерпуль» одержал первую официальную победу после международного перерыва.

В 17-м туре АПЛ «красные» навестили «Астон Виллу». Уже на 5-й минуте встречи Мо Салах открыл счет после передачи Робертсона. А на 37-й минуте Ван Дейк без особых сложностей отправил мяч в ворота Ольсена. В первом тайме также забил Матип, но гол камерунца был отменен из-за офсайда.

Во второй половине встречи подопечные Клоппа не сбавили обороты, но на 59-й минуте все же пропустили. Луис отдал роскошный пас на Уоткинса, Олли оставалось лишь забить. «Ливерпуль» ответил в концовке. На 81-й минуте Байчетич записал на свой счет первый гол за первую команду «красных».

Больше никому забить не удалось. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды Клоппа.

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