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Салах – один из лучших, Нуньес – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Астон Виллы»

Юрген Клопп Юрген Клопп
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Мохамед Салах Мохамед Салах
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«Ливерпуль» одержал первую официальную победу после международного перерыва.

В 17-м туре АПЛ «красные» навестили «Астон Виллу». Уже на 5-й минуте встречи Мо Салах открыл счет после передачи Робертсона. А на 37-й минуте Ван Дейк без особых сложностей отправил мяч в ворота Ольсена. В первом тайме также забил Матип, но гол камерунца был отменен из-за офсайда.

Во второй половине встречи подопечные Клоппа не сбавили обороты, но на 59-й минуте все же пропустили. Луис отдал роскошный пас на Уоткинса, Олли оставалось лишь забить. «Ливерпуль» ответил в концовке. На 81-й минуте Байчетич записал на свой счет первый гол за первую команду «красных». 

Больше никому забить не удалось. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды Клоппа.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Астон Виллы»

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7 комментариев

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OrenSky
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Нуньес отлично открывается за спины и убегает, но с ударами проблемка конечно! Его надо вингером заигрывать и уверенность придёт…
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starikhotabich
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Хуже Чемберлена сегодня на поле не было никого.
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шодибой
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Нунес - уругвайский Кержаков
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Николай Тимошевич
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Т.е. Окс был лучше Нуньеса? Ясно-понятно)
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Vadiay
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Ответ newhood@icloud.com
Ну хз, по-моему нуньес топ, шустрый, всегда на острие.. голы придут, надеюсь 🙃 если раньше не загнобят журналюги и комментаторы диванные
Думаю, ему бы пригодилась поддержка от болельщиков хотя бы, но здесь все только помоями поливают.
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newhood@icloud.com
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Ну хз, по-моему нуньес топ, шустрый, всегда на острие.. голы придут, надеюсь 🙃 если раньше не загнобят журналюги и комментаторы диванные
+4
0
+4
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Тимур Жалолдинов
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Я все больше начинаю убеждаться, что Нунес дерево
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