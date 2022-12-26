Ван Дейк забил гол в касание. Оборона «Астон Виллы» просто наблюдала, как мяч летит в ворота

В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» отправился в гости к «Астон Вилле».

Счет в матче открыл Мо Салах, а на 37-й минуте Ван Дейк удвоил преимущество своей команды. Александер-Арнолд навесил с углового, в штрафной команды Эмери началась толкучка, оборона соперника просто потеряла гигантского Вирджила.

Голландец принял передачу от Салаха и совершенно спокойно в касание отправил мяч в правый нижний угол ворот соперника:

Вся оборона «Астон Виллы» просто наблюдала за тем, как мяч летит в сетку:

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «красных».