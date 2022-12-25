«Мы движемся в правильном направлении»: Клопп оценил игру «Ливерпуля» после перерыва на ЧМ

Всего неделю назад прошел финал чемпионата мира, но эйфория постепенно сходит на нет, все внимание переключается на клубный футбол.

«Ливерпуль» уже успел провести один матч после международного перерыва. «Красные» уступили «Ман Сити» в Кубке лиги. На пресс-конференции перед встречей с «Астон Виллой» Клопп оценил игру своей команды после Мундиаля:

«Сборы в Дубае оставили положительные впечатления. Как и игра с «Сити». Если вы хотите быть чрезмерно критичными, то да, конечно, есть аспекты игры, которые мы еще можем улучшить. Но мы не должны забывать, против кого мы играли. Это был удивительно хороший матч. Я верю в наш прогресс и в путь, по которому мы движемся. Так что если мы видим в игре положительные аспекты, не вижу причин не сохранять позитив.

Последние сборы кардинально отличались от предсезонки. Знаю, что мы проиграли «Лиону», но во всех матчах я видел, что мы двигались в правильном направлении. «Милан» был действительно хорош во всех аспектах игры. Так что я уверен, что мы продолжим играть как минимум на том уровне, на котором были до перерыва. Мы не будем возвращаться к нашей форме на старте сезона».

Матч с «Астон Виллой» станет для «Ливерпуля» первой игрой в Премьер-лиги после международной паузы.

За 14 туров «красные» набрали 22 очка и расположились на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.

Как считаете, команда Клоппа одолеет подопечных Эмери?