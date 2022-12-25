«Вся надежда на него». Фанаты выбрали идеальный состав «Ливерпуля» на матч против «Астон Виллы»
Не успели болельщики отойти от эмоционального финала чемпионата мира, как на экраны вернулся клубный футбол. «Ливерпуль» проведет свой первый матч после международного перерыва уже сегодня. Подопечные Клоппа встретятся с «Астон Виллой».
«Красные» остались без многих игроков: кто-то восстанавливается после Мундиаля, а кто-то все еще борется с травмами.
Фанаты выбрали идеальный состав «Ливерпуля» на встречу с командой Эмери
Болельщики прокомментировали свой выбор в соцсетях:
💭 «Фирмино, Диас и Жота должны быть в старте. Окс и Кейта только что вернулись в строй, вряд ли они будут полностью готовы к матчу».
💭 «Выбирать не из кого, слишком много травмированных. Надеюсь, Ван Дейк сможет сыграть. Давайте забудем о Гомесе».
💭 «Вся надежда на Салаха. Ощущение, что в нашей команде только он может забивать голы».
💭 «Пусть выходит Нуньес! Ему нужно играть и забивать, чтобы стать более уверенным в себе».
💭 «Однозначно, Нуньес должен начинать матч с первых минут. Ему нужно больше игрового времени, чтобы набраться уверенности. Он идет к этому медленными шагами, постепенно, но все же он прогрессирует».
А какой состав выбрали бы вы на месте Клоппа?
Комментарии