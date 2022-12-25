Юрген Клопп: «Мне не интересен игрок, который откажется от «Ливерпуля», если клуб не попадет в Лигу чемпионов»

«Для нас это очень важно – это основная цель клуба», - признался Юрген Клопп, в ответ на вопрос the Guardian о попадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов в следующем сезоне, и о влиянии этого фактора на трансферы.

«Если говорить о трансферах, то участие в турнире очень важно, у нас хорошие шансы попасть в ЛЧ, но как в итоге все сложится, я не знаю».

«Если вы спросите игрока, и он скажет: «В следующем сезоне «Ливерпуль» не в Лиге чемпионов, а я хочу перейти в клуб, который играет в турнире», то я не уверен, что захочу бы видеть такого игрока в нашей команде. Хотя я на 100% его понимаю – я и сам все время хочу играть в ЛЧ. Пока мы считаем себя достойными претендентами на попадание в турнир».

У «Ливерпуля» есть два пути, чтобы попасть в ЛЧ в следующем сезоне: занять место в топ-4 АПЛ или выиграть главный европейский турнир. На сегодняшний день команда Юргена Клоппа занимает шесту строчку в домашнем чемпионате, на 7 очков отставая от «Тоттенхэма», расположившегося на четвертом месте. А в феврале и марте «красных» ждет встреча с «Мадридом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.