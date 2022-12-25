Фанаты «Ливерпуля» считают, что клуб готовит нечто грандиозное. У болельщиков есть сумасшедшая теория

Болельщики «красных» уверены, что скоро их любимый клуб порадует фанатов приятным сюрпризом.

Все началось с простого поста «Ливерпуля» в Твиттере:

«Надеемся, ваш день проходит отлично, «красные».

Обычная публикация клуба в соцсети взорвала умы поклонников команды Клоппа. Болельщики уверены: «Ливерпуль» готовит что-то грандиозное. Большинство уверено, что скоро клуб объявит о трансфере Беллингема, фанаты строят безумные теории.

Делимся лучшими комментариями:

💭 «День станет еще лучше, если вы наконец объявите о подписании Джуда».

💭 «Лучшим рождественским подарком было бы объявление Джуда новым игроком команды».

💭 «Ну скажите уже, что Джуд к нам перейдет!»

💭 «День точно станет лучше, когда вы, ребята, расскажете о наших новый владельцах и, конечно, объявите о трансфере Джуда».

💭 «В последний раз, когда вы постили такой твит, вы объявили о новом контракте Салаха. Нас ждет что-то грандиозное».

💭 «Перед объявлением о контракте Мо была такая же публикация! Плюс, пропал закрепленный твит. Так что ждем хороших новостей, ребят».

Пока нет никаких однозначных новостей о переходе Джуда в «Ливерпуль». Но, возможно, теория фанатов правдива?

Как считаете, «Ливерпуль» действительно что-то готовит для своих болельщиков?