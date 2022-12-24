Ван Дейк и Трент могут сыграть: последние новости и возможные составы команд на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль»

В промежутке между Рождеством и Новым годом «красным» предстоит отыграть два матча в АПЛ – против «Астон Виллы» и «Лестера». Сперва «Ливерпуль» встретится с подопечными Эмери.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Ливерпуля» и «Астон Виллы» на предстоящий матч.

Новости команды

«Астон Вилла»

Сопернику «красных» будет не хватать Эмилиано Мартинеса, который наслаждается отпуском после победы на чемпионате мира. Унаи Эмери также не сможет рассчитывать на Диего Карлоса и Джейкоба Рэмзи – игроки травмированы. Участие в матче Филиппе Коутиньо пока находится под вопросом.

«Ливерпуль»

«Красные» остались без Ибраимы Конате, он должен вернуться к тренировкам только 27 декабря. Кертис Джонс, Артур, Луис Диас и Диогу Жота пропустят встречу из-за травм.

А вот Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд, возможно, помогут «Ливерпулю» одолеть соперника.

Возможные составы

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