«Он хуже Тимо Вернера», «Он вообще не должен быть футболистом». Болельщики жестко отреагировали на вылет «Ливерпуля» из Кубка Лиги

Вчера в 1/8 финала Кубка Лиги «Ливерпуль» уступил «МанСити» (3:2) и теперь не сможет защитить свой чемпионский титул. Счет в матче открыл Эрлинг Холанд, Фабиу Карвалью помог «красным» его сравнять, в начале второго тайма Рияд Марез снова вывел свою команду вперед, но Мохамеду Салаху понадобилась минута, чтобы забить ответный гол, однако на удар Натана Аке в «Ливерпуле» ответить уже не смогли.

Болельщики остались недовольны игрой команды Юргена Клоппа, особенно выступлениями Джо Гомеса и Дарвина Нуньеса.

Вот реакция фанатов «красных» в Twitter:

«Джо Гомес играет отвратительно с тех пор, как поменял номер футболки – пусть поменяет его обратно».

«Я думаю, что моя слабость к Джо Гомесу связана с тем, что я цепляюсь за его версию в сезоне 19/20, потому что сейчас он не очень хороший футболист».

«Джо Гомес даже не средний центральный защитник, так как он получает игровое время в «Ливерпуле»?».

«Нуньес не смог забить с одного угла трижды. Он даже в створ не попал, хотя на него не оказывалось сильного давления. Почему мы обманываем себя по поводу этого парня?».

«Мне нравится Нуньес, и я все еще верю, что он будет отличным усилением для команды, но он нападающий за 85 млн фунтов. Это значит, что он должен забивать голы и оказывать влияние на игру. Сегодняшнее выступление было неприемлемым».

«Дарвин Нуньес, пожалуй, самый смешной футболист всех времен».

«Нуньес даже хуже Тимо Вернера».

«Это не тот результат, которого мы хотели, но мы выглядели лучше, чем ранее в этом сезоне. Выше голову, парни».

«Спасибо Дарвин Нуньес! Надеюсь, ты счастлив.

Жота и Диас, возвращайтесь, я устал от этого нонсенса.

Гомес вообще не должен быть футболистом».

«Говорите, Нуньес упускает шансы? Много шансов? Ну тогда почему, черт возьми, его не убрали с поля и не выставили Фирмино или еще кого-то?».

«Помогите Юргену Клоппу выбрать оправдание сегодняшнего поражения:

▢ Поле было сухим ▢ Ветер был сильным ▢ Поле было большим ▢ Погода недостаточно теплая».