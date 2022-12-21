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🎥 Блестящая командная игра «Ливерпуля»! Начали голевую атаку со своей штрафной, Нуньес и Салах разобрались с вратарем

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В 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» встречается с «Ливерпулем». 

Команды устроили настоящую перестрелку, «красным» дважды приходилось отыгрываться по ходу встречи. На 48-й минуте подопечные Клоппа порадовали зрителей впечатляющей голевой атакой, которая началась в штрафной «Ливерпуля». 

В конце Салах без особых трудностей замкнул передачу Нуньеса:

Говорят, Ортега до сих пор пытается понять, что произошло.

 

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