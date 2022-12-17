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Милнер рассказал, что однажды Месси назвал его ослом. Но Джеймса это совсем не задело

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Джеймс Милнер поделился своим мнением о Лионеле Месси. Полузащитник «Ливерпуля» считает аргентинца лучшим футболистом в истории.

Джеймс также вспомнил первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2019 года, когда «Ливерпуль» проиграл «Барсе» со счетом 0:3 на «Камп Ноу». Тогда между Милнером и Лео произошла небольшая стычка.

Milner reveals: Messi called me a "donkey" - Soccer Score

Вспоминаем слова Джеймс о Месси: 

«Он невероятный, для меня он лучший из всех. Если у таких игроков есть собственный путь и слишком много уважения, они будут просто управлять игрой. Иногда им даже приходится напоминать, что вы тоже находитесь на поле!

В том матче мне пришлось выбить Месси из колеи, но ему это не понравилось, он немного поговорил со мной по-испански, назвав меня ослом!

Но, если честно, он может говорить все, что хочет, не так ли? В конце концов все закончилось хорошо!»

Согласны с Джеймсом?

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