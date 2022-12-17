Мохамед Салах признан лучшим игроком года по версии болельщиков «Ливерпуля»

Liverpool Echo предложили своим читателям выбрать лучшего игрока «Ливерпуля» в 2022 году. Результаты голосования мало кого смогут удивить: Мохамед Салах набрал 76% голосов и победил с большим отрывом.

Египтянин забил 22 гола за команду в этом году и уже в третий раз подряд побеждает в голосовании болельщиков: ранее они поддержали его в 2020 и 2021 годах.

Вторую строчку занял Алиссон, набрав 15% голосов, а третьим стал Луис Диас – у него 6%.