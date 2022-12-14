📹 «Если они играют между собой...»: как сэр Пол Маккартни решил футбольную дилемму в Мерсисайде

Спросите кого угодно: что первое вам приходит на ум при упоминании Ливерпуля? Ответ будет либо легендарный клуб, либо легендарная группа Beatles, либо и то, и другое.

Отец Джоана Леннона болел за «Ливерпуль», но сам Джон никогда не был на матче, если верить биографу Рэю О’брайену.

Джордж Харрисон резюмировал свою позицию в отношении футбола в интервью, сказав: «В Ливерпуле есть три команды, и я предпочитаю другую».

Ринго Старр неожиданно оказался болельщиком «Арсенала».

Пол Маккартни всегда был любителем футбола, но в 1968 году был замечен на трибунах во время финала Кубка Англии между «Вест Бромвичем» и «Эвертоном». Болел ли он за «Эвертон»?

«Дело в том, что мой отец родился в Эвертоне, моя семья официально болеет за «Эвертон», так что когда дело доходит до дерби или до финалов кубка, то я поддерживаю «Эвертон», – говорил сэр Пол в интервью Radio Merseyside.

«Но после концерта на «Уэмбли», я подружился с Кенни Далглишем, поэтому решил, что буду поддерживать обе команды, ведь они обе представляют Ливерпуль. У меня нет этих католико-протестантских проблем, так что мне не пришлось получать специального разрешения Папы, и теперь я поддерживаю оба клуба – они оба великолепны. Но если они играют между собой, то я за «Эвертон».

Ну, никто не идеален. Но вы посмотрите, с какой страстью болельщики «красных» поют She Loves You. Какую команду бы ни поддерживали музыканты Beatles, их музыка идеально подошла «Ливерпулю».