«Текущая команда: «Ливерпуль». Болельщики отредактировали страницу Энцо Фернандеса в Википедии

Болельщики «Ливерпуля» внесли изменения в статью об Энцо Фернандесе на Википедии, написав, что он является игроком «красных». Аргентинцу присвоили «13» номер, который сейчас у Адриана.

Позже упоминание о «Ливерпуле» было удалено.

Конечно, это шутка, но она выражает желание болельщиков «красных» видеть в своей команде 21-летнего игрока «Бенфики».

Ранее сообщалось, что полузащитник – основная трансферная цель «Ливерпуля», но клубу придется столкнуться с серьёзными конкурентами, среди которых «Реал Мадрид».