Луис Диас успешно прооперирован: названы сроки восстановления

Луис Диас успешно перенес операцию на колене, сообщает Джеймс Пирс.

Колумбиец вернется в форму к марту, поэтому в ближайшие три месяца на поле болельщики «Ливерпуля» его не увидят.

Ранее в этом месяце Диас восстановился после травмы и присоединился к тренировкам «красных» в Дубае, но почувствовал дискомфорт и вернулся в Англию, где был прооперирован.

«Ливерпуль» пока остается не только без Луиса Диаса, но и без Диогу Жоты – португалец получил неприятную травму икры в матче с «Манчестер Сити» и вернется на поле в феврале.