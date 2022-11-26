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«Ливерпуль» потерял потенциального покупателя. Это был самый богатый человек Великобритании

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По данным издания Foot Mercato, «Ливерпуль» лишился потенциального нового владельца. Речь о сэре Джиме Рэтклиффе – основателе компании Ineos. Рэтклиффа признавали самым богатым человеком в Великобритании, в 2020 году Bloomberg поставила его на 55-е место в рейтинге богатейших людей планеты.

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Англичанин, уже владеющий французской «Ниццей», отказался от возможности купить «Ливерпуль» у FSG. Как сообщается, бизнесмен предпочел «красным» «Манчестер Юнайтед».

Рэтклифф с детства болеет за «Юнайтед» и хочет купить клуб после того, как «МЮ» также был выставлен на продажу.

FSG, вероятно, потребует не менее трех миллиардов фунтов стерлингов за «Ливерпуль». Инвесторы из Катара и Саудовской Аравии, как сообщается, заинтересованы в приобретении клуба.

Если «красных» все же купят представители Катара или Саудовской Аравии, пойдут ли деньги шейхов на пользу клубу? Делитесь своим мнением в комментариях.

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