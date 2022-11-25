Пеп Линдерс убеждает Юргена Клоппа подписать Коди Гакпо

«С Гакпо все ясно: в «ПСВ» не смогут его дольше удерживать», - сообщает голландский журналист Ханс Край ESPN.

«Ассистент Юргена Клоппа Пеп Линдерс очарован Гакпо и убеждает Клоппа подписать его в «Ливерпуль». Так что да, с Гакпо все ясно».

Однако, журналист добавляет, что конкуренцию «Ливерпулю» составит «МЮ».

«После ухода Роналду, есть шансы, что «МЮ» будет бороться за подпись Гакпо – денег у них больше, чем у «Ливерпуля».

Коди Гакпо – один из самых интересных игроков в Европе. 23-летний футболист забил 12 голов и отдал 15 результативных передач в 23 матчах за «ПСВ» в этом сезоне. И он уже отметился двумя голами за сборную Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.

Вопрос только в том, нужен ли «Ливерпулю» еще один левый вингер? В команде уже есть Диас, Жота, Нуньес и Карвальо.