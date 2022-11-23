«Это стало шоком»: Джейми Каррагер отреагировал на уход спортивного директора «Ливерпуля»

«Это не идеальная ситуация», - заявил Джейми Каррагер Sky Sports об отставке спортивного директора «Ливерпуля» Джулиана Уорда.

«Я думаю, что когда речь идет о рекрутинге игроков, то ответственный за это человек активно участвует в процессе не только в январе, но и летом, поэтому сейчас я в шоке и переживаю за «Ливерпуль».

«Похоже, что внутри клуба непростая ситуация: ранее ушел Майкл Эдвардс, Джулиан Уорд пришел ему на смену, а теперь и его нет. Думаю, будет сложно сразу же найти кого-то, раз уход был таким неожиданным».

«Я уверен, что клуб не был готов к такому, но кто-то возьмет на себя функции Уорда и надеюсь, что добьется успеха, как добился Майкл Эдвардс».

Всего год назад «Ливерпуль» подтвердил, что легендарный Майкл Эдвардс покидает свой пост, а его место спортивного директора займет Джулиан Уорд. Теперь «красные» остались без Уорда.