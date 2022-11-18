«Я позвонил ему». Ван Дейк разговаривал с Мане после того, как сенегалец получил травму, из-за которой пропустит ЧМ

Садьо Мане должен был встретиться с Вирджилом ван Дейком в первом туре группового этапа чемпионата мира. Однако экс-форвард «Ливерпуля» получил травму в матче 14-го тура Бундеслиги. Садьо выбыл из заявки Сенегала на Мундиаль и, к сожалению, пропустит турнир.

Ван Дейк рассказал журналистам о разговоре со своим бывшим товарищем по команде:

«Я позвонил ему, я хотел знать, как он, потому что было так много слухов. К сожалению, поступали не самые лучшие новости. Мне обидно за него, грустно. Знаю, как усердно он работает, как Садьо был важен для Сенегала. Очевидно, для них это большая потеря, но, надеюсь, мы сможем извлечь из этого немного пользы».

Приятно, что парни поддерживают связь даже после того, как Мане ушел из «Ливерпуля».

В «Баварии» Садьо забил 11 голов и отдал четыре ассиста за 23 матча.