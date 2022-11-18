Трента попросили оценить свою игру в защите. Его ответ впечатлил фанатов «Ливерпуля»

Александер-Арнолда в этом сезоне очень активно критикуют. СМИ, болельщики, футбольные эксперты говорят о недостаточно качественной оборонительной игре Трента.

В интервью ITV Football футболиста «Ливерпуля» попросили оценить свою игру в защите. Вот что ответил Трент:

«Я бы сказал, что этому уделялось много внимания. Этот аспект моей игры был будто под увеличительным стеклом. Могу сказать, как и о любом аспект моей игры, мне есть, что улучшить. В некоторых ситуациях я мог сыграть лучше. Были эпизоды, в которых я мог бы защищаться намного лучше. Но в то же время я думаю, что были случаи, когда я действительно хорошо оборонялся. Но ведь многие люди кричат о моих ошибках, а хорошие эпизоды моей игры не замечают. Так оно и есть. Ты классно защищаешься в трех эпизодах, затем проваливаешься один раз и соперник создает опасный момент. В итоге люди делают вывод, что я плохо обороняюсь».

Такой ответ Трента очень понравился болельщикам «Ливерпуля».

Вот как они прокомментировали интервью защитника:

💭 «Трент ответил просто изумительно».

💭 «Отличный вопрос и отличный ответ».

💭 «Ответил четко. Я говорил то же самое уже давно».

💭 «Вопрос, конечно, провокационный, но как же классно ответил Трент. Браво!»

💭 «Как вообще можно о таком спрашивать? Это просто некорректно. Именно поэтому многие фанаты «Ливерпуля» не поддерживают сборную Англии. Трент красиво ответил».

А как вам ответ Трента? Согласны с ним?