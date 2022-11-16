Салах стал игроком года по версии фанатов из TikTok. Но не всех болельщиков «Ливерпуля» это впечатлило

Мо Салах получил награду игроку года по версии фанатов из TikTok на Globe Soccer Awards. Египтянин обошел в голосовании Бензема, Холанда, Роналду и Левандовского.

После оглашения результатов на Бурдж-Халифа появилось изображение футболиста «Ливерпуля». Зацените:

А вот Мо позирует с наградой:

Но не всех поклонников «красных» впечатлила победа Салаха. Болельщики считают, что египтянин достоин большего.

Делимся комментариями фанатов:

💭 «Серьезно? TikTok? Какая-то глупость. Лучше бы ему вообще ничего не давали».

💭 «Мда, хорошо хоть эту награду ему вручил не Рамос».

💭 «Мо заслужил намного больше, чем награда от тиктокеров. Он провел потрясающий сезон, его ужасно недооценивают».

💭 «Ему должны были вручить «Золотой мяч», а не эту ерунду».

💭 «Эта номинация выглядит, как насмешка. Салах заслужил намного более престижной награды».

Согласны с мнением этих болельщиков?