📹Вирджил Ван Дейк vs Роналдиньо: футболист представляет «Ливерпуль» в новом ролике Nike

Nike выпустил новый рекламный ролик перед стартом чемпионата мира в Катаре. На этот раз они решили задаться вопросом: как нынешние футболисты справятся со звездами прошлого?

«Ливерпуль» представлял Вирджил ван Дейк, ему нужно было одолеть Роналдиньо (точнее его CGI-модель во время расцвета футболиста в «Барселоне»), что ему удалось (начиная с 2:39 на видео).

Такое противостояние неслучайно – Ван Дейк назвал Роналдиньо героем своего детства.

«Он был таким, каким он был, особенно после второго сезона в «Барселоне», — сказал он Гари Невиллу на канале The Overlap на YouTube в прошлом месяце.

«Он делал разницу, понимаешь? Он был тем, кого все хотели увидеть: его голы, его трюки и его чутье».

«Роналдиньо вдохновлял меня, хотя я и не нападающий, но он повлиял на то, кем я являюсь сегодня».