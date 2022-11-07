Энди Робертсон о победе над «Тоттенхэмом»: «Мы стараемся вернуть команде фактор хорошего настроения»

Вчера «Ливерпуль» одержал важнейшую победу над «Тоттенхэмом» (2:1), после матча Энди Робертсон говорил о духе команды и о желании достичь большего в этом сезоне.

«Мы стараемся вернуть фактор хорошего настроения до международного перерыва. Надеемся, что вторая половина сезона будет для нас удачной», - говорил Роббо ВВС.

«Для нас было важно выиграть матч на выезде и вернуть себе уверенность. Нам нужно сосредоточиться на себе: мы знаем, что разочаровывали в этом сезоне и играли ниже наших стандартов, так что сейчас мы хотим изменить ситуацию».

«Мы помним, что у нас есть долг перед болельщиками, мы не можем их подвести. В прошедшем матче вся команда была на подъеме: мы хорошо контролировали игру особенно в концовке и смогли увезти домой победу».