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Мама Элиотта предсказала дебютный гол сына в матче с «Борнмутом». За день этого умерла его бабушка

Харви Эллиотт Харви Эллиотт
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У Харви Эллиотта было особенно эмоциональное празднование после того, как он забил второй гол в победе «Ливерпуля» над «Борнмутом» со счетом 9:0.

Он также расплакался во время своего послематчевого интервью, когда рассказал, что потерял свою бабушку всего за несколько дней до этого.

«Для меня это было тяжело, потому что я потерял члена семьи [бабушку] за несколько дней до этого, поэтому мой первый гол в премьер-лиге вызвал смешанные чувства», — сказал Эллиотт.

«Моя мама на самом деле сказала: «Сегодня ты забьешь и посвятишь это ей».

Забив уже три гола в этом сезоне, Эллиотт показывает свой лучший результат с тех пор, как попал во взрослую команду «Ливерпуля». 

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