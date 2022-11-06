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«Я довел себя до предела, чтобы быстрее вернуться»: Трент - о возвращении после травмы

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Трент Александер-Арнольд вернулся после травмы лодыжки в матче с «Арсеналом» менее чем через неделю и пропустил всего одну игру. 

«Я не слышал никаких щелчков или чего-то подобного [в лодыжке], поэтому я знал, что это не перелом или что-то в этом роде, но это было больно.

 

Но было больно ходить, больно бегать, больно делать что-либо — каждый аспект любого движения был просто чистой болью».

Когда его спросили о его текущем состоянии физической подготовки, он ответил: «Да [в настоящее время я чувствую себя в хорошей форме], я бы не сказал, что поспешил вернуться. Я довел себя до предела, чтобы быстрее вернуться.

 

Я всегда ненавижу чувство бессилия, когда смотрю игру, на которую не могу физически повлиять. Это расстраивает».

 

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