«Я довел себя до предела, чтобы быстрее вернуться»: Трент - о возвращении после травмы

Трент Александер-Арнольд вернулся после травмы лодыжки в матче с «Арсеналом» менее чем через неделю и пропустил всего одну игру.

«Я не слышал никаких щелчков или чего-то подобного [в лодыжке], поэтому я знал, что это не перелом или что-то в этом роде, но это было больно.

Но было больно ходить, больно бегать, больно делать что-либо — каждый аспект любого движения был просто чистой болью».

Когда его спросили о его текущем состоянии физической подготовки, он ответил: «Да [в настоящее время я чувствую себя в хорошей форме], я бы не сказал, что поспешил вернуться. Я довел себя до предела, чтобы быстрее вернуться.