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«Он изменил лицо «Ливерпуля»: Конте говорит, что Клопп сделал «красных» примером для подражания

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Антонио Конте похвалил Юргена Клоппа перед матчем «Ливерпуль» — «Тоттенхэм » в воскресенье.

«Я очень уважаю Юргена, потому что его история говорит за него», — сказал он СМИ.

«Он изменил лицо «Ливерпуля». Я очень хорошо помню, что «Ливерпуль» долгое время не выигрывал.

Ему понадобилось четыре года, чтобы помочь «Ливерпулю» снова победить, и это, безусловно, показывает, что для тренера важно иметь время. «Ливерпуль» может стать для нас хорошим примером».

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