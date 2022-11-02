«Ему не хватает хладнокровия перед воротами». Тьерри Анри проанализировал игру Дарвина в «Ливерпуле»

Тьерри Анри обсудил Дарвина Нуньеса после матча «Ливерпуля» с «Наполи» в Лиге чемпионов в эфире у Джейми Каррагера и Майки Ричардса.

Уругваец стал автором одного из голов в прошедшей встрече, всего за «Ливерпуль» он забил 7 мячей со старта сезона, показывая то яркую игру, то посредственную.

Каррагер отметил, что Нуньесу еще многое нужно доказать после того, как «Ливерпуль» вложил в него 85 млн фунтов, а Анри отметил, что футболисту следует быть более хладнокровным перед воротами соперника.

«Я считаю, что ему нужна уверенность: он должен чувствовать, что находится в клубе, где будет играть каждую неделю, тогда Дарвин станет более хладнокровным перед воротами», - заявил Анри CBS.

«Дарвин очень хочет порадовать болельщиков, поэтому иногда торопится. Он получает мяч и слишком спешит вместо того, чтобы сосредоточиться и сделать чистый удар».

«Я прошел через это: когда ты приходишь в клуб в статусе громкого трансфера, то иногда ты можешь переусердствовать. Дарвин оказался в «Ливерпуле» после Садьо Мане – это нелегко, он очень старается, а ему нужно успокоиться и проявить хладнокровие при завершении атак».

«Он немного напоминает мне Алексиса Санчеса или молодого Луиса Суареса, когда торопится. Но с опытом Дарвин сможет контролировать свои действия».