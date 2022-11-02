Трент установил рекорд в матче с «Наполи»

Вчера вечером «Ливерпуль» провел отличный матч против «Наполи», реабилитировавшись после досадного поражения 4:1 в первой встрече между командами. Мохамед Салах и Дарвин Нуньес в концовке игры заработали победу для «красных».

Прошедшая игра получилась знаковой для Трента Александра-Арнолда: 24-летний футболист провел свой 50-й матч в Лиге чемпионов, став самым молодым игроком в истории «Ливерпуля», которому удалось достичь этой отметки.

Трент явялется воспитанником «Ливерпуля», за первую команду он начал играть с 2016 года, а в сезоне 2017/18 дебютировал в Лиге чемпионов. В активе у футболиста уже 147 матчей за «красных» и 9 забитых мячей.