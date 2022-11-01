Игра с «Наполи» станет для Клоппа 400-м матчем во главе «Ливерпуля». Что об этом думает сам Юрген?

«Ливерпуль» готовится к матчу с «Наполи», эта встреча станет для Юргена Клоппа 400-й игрой на посту главного тренера «красных».

В интервью пресс-службе клуба немец рассказал, что чувствует по этому поводу:

«Для меня это многое значит. К сожалению, мы проиграли в 397-й и 399-й встречах, это ужасно, если честно. Но, как мы все знаем, очевидно, что следующие 20 тренеров «Ливерпуля» вряд ли достигнут этой отметки. Ведь это нечто особенное. И я прекрасно знаю, чего мы достигли за эти годы. В данный момент это ощущается не так сильно, но это не проблема, такое число матчей все равно впечатляет. Я очень благодарен за то, что мне позволили достичь этой отметки. Хотя, знаете, сейчас меня больше интересуют следующие 200, 300, может, 400 игр. Но все равно спасибо, это солидное число и я отчасти горжусь этим».

Клопп стал лишь четвертым тренером в истории клуба, который сумел достичь столь внушительной отметки.

Юрген продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года. Если все будет складываться удачно, через пару лет он вполне может отметить 500-й матч у руля «красных».

Как считаете, отработает ли Клопп свой контракт?