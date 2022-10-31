«Мне 55 лет, пару раз за ночь я хожу в туалет»: Клопп необычно прокомментировал гол «Лидса» в ворота «Ливерпуля»

В 14-м туре АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Лидсу».

Первый гол «красные» сами привезли в свои ворота. Но затем Салах сумел сравнять счет. Казалось, что «Ливерпуль» удержит ничью, но уже в концовке встречи «Лидс» забил еще раз.

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи» журналист спросил Клоппа о том, не просыпался ли он ночью, думая о голах в ворота «Ливерпуля».

Ответил Юрген с присущим ему юмором:

«Мне 55 лет, пару раз за ночь я хожу в туалет. Вот почему я обычно просыпаюсь, но в тот момент меня разбудил гол «Лидса».

Хочется пожелать Клоппу крепкого и спокойного сна. Пусть «Ливерпуль» пропускает как можно меньше голов, чтобы тренер мог нормально отдыхать по ночам.