Суперкомпьютер назвал фаворита матча «Ливерпуль» - «Наполи»

Завтра начнется заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» примет «Наполи» на «Энфилде». Первая встреча команд завершилась разгромом «красных» в Неаполе со счетом 4:1.

На сегодняшний день и подопечные Лучано Спаллети, и подопечные Юргена Клоппа вышли в плей-офф турнира, но хотят красиво завершить групповой этап.

Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight верит, что хозяева поля возьмут реванш и оценивает шансы на победу «Ливерпуля» в 51%, а вероятность ничьей в 22%.

А вот другой суперкомпьютер SuperJohn не согласен и прогнозирует победу итальянцев с минимальным перевесом 2:3.

Напомним, что в домашних чемпионатах в эти выходные «Наполи» разгромил «Сассуоло» (4:0) и уверенно лидирует в Серии А, в то время как «Ливерпуль» неожиданно уступил «Лидсу» и занимает девятую строчку в Премьер-лиге.