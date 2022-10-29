Каррагер объяснил, чем Беллингем напоминает Джеррарда

В эфире телеканала Sky Sports Джейми Каррагер размышлял о перспективах Джуда Беллингема в сборной Англии на чемпионате мира:

«Джуд – игрок совершенно иного типа. Он скорее футболист типа Стивена Джераррда: продвигается вперед и подключается к атаке, вместо того, чтобы создавать моменты и забивать. Его футбол заставляет вас задумываться о сборной Англии, выступающей по схеме 4-3-3, а не с тремя защитниками. Потому что сборная с тремя защитниками больше подойдет для Деклана Райса, например, но не для Джуда. Мне кажется, Беллингем находится на той стадии, когда он должен играть. Он скорее атакующий полузащитник, чем центральный игрок».

Пусть Каррагер говорил о роли Джуда в сборной, болельщикам «Ливерпуля» будет интересно рассмотреть мнение Джейми с точки зрения возможного переезда Джуда на «Энфилд».

Как известно, «красные» хотят подписать полузащитника дортмундской «Боруссии». Но для этого «Ливерпулю» придется сразиться на трансферном поле с грозным соперником – мадридским «Реалом», который тоже очень хочет заполучить Джуда.

Как вам взгляд Каррагера на игру Беллингема? Хотите видеть полузащитника в «Ливерпуле»?