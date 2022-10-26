«Нельзя забывать, кто мы есть». Вирджил ван Дейк мотивирует одноклубников перед матчем с «Аяксом»

Звезда «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк призвал товарищей по команде показать свой класс в сегодняшнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

«Нужно показать, что мы – «Ливерпуль», один из величайших клубов в мире. «Аякс» - фантастическая команда, у них богатая история и своя философия игры. Я знаю, что будет, если у них все в сегодняшнем матче сложится удачно», - говорил Ван Дейк на пресс-конференции перед игрой.

«Мы готовы к этому. Мы должны соответствовать уровню их игры и даже постараться играть еще интенсивнее. Это будет интересный матч, которого мы с нетерпением ждем. Нельзя забывать, кто мы есть. Нужно сохранить уверенность».

Команде Юргена Клоппа важно заработать хотя бы одно очко, чтобы гарантировать себе место в плей-офф турнира, а «Аякс» устроит только победа.