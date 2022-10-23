После матча с «Ноттингем Форест» болельщики «Ливерпуля» называют Клоппа защитником природы. Но почему?
«Ливерпуль» потерпел поражение со счетом 0:1 от «Ноттингем Форест» – команды, которая не выиграла ни в одном матче Премьер-лиги с 14 августа.
При этом буквально неделю назад «красные» обыграли «Ман Сити» – действующего обладателя титула и одну из лучших команд мира.
А теперь давайте поиграем в переводчиков. Название клуба-аутсайдера АПЛ дословно переводится как «Ноттингемский лес». С «Манчестер Сити» все еще проще, не зря одно из прозвищ клуба – «горожане».
После поражения «Ливерпуля» от «Ноттингем Форест» фанаты «красных» начали называть Клоппа защитником природы. Тренер заботится об окружающей среде, помогает лесу и причиняет вред городу.
Делимся самыми забавными комментариями болельщиков:
💭 «Внимание, загадка! Я разрушаю Город и защищаю Лес, чтобы предотвратить изменение климата. Кто я?»
💭 «Клопп – величайший защитник окружающей среды всех времен. Его «Ливерпуль» заботится о природе: разрушение города и защита леса».
💭 «Клопп: «Нам нужно было защитить лес от нефтяного клуба». Человечество еще не потеряно».
💭 «Теперь все ясно. Юрген Клопп решил заняться защитой природы. Поэтому он разрушил «Сити» и защитил «Форест». Гений!»
💭 «Разрушение города ради защиты леса. Клопп – великий борец с изменением климата. Эй, «Гринпис», дайте ему какую-нибудь премию!»
Здорово, что болельщики не унывают даже после столь обидных поражений.
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