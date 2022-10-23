После матча с «Ноттингем Форест» болельщики «Ливерпуля» называют Клоппа защитником природы. Но почему?

«Ливерпуль» потерпел поражение со счетом 0:1 от «Ноттингем Форест» – команды, которая не выиграла ни в одном матче Премьер-лиги с 14 августа.

При этом буквально неделю назад «красные» обыграли «Ман Сити» – действующего обладателя титула и одну из лучших команд мира.

А теперь давайте поиграем в переводчиков. Название клуба-аутсайдера АПЛ дословно переводится как «Ноттингемский лес». С «Манчестер Сити» все еще проще, не зря одно из прозвищ клуба – «горожане».

После поражения «Ливерпуля» от «Ноттингем Форест» фанаты «красных» начали называть Клоппа защитником природы. Тренер заботится об окружающей среде, помогает лесу и причиняет вред городу.

Делимся самыми забавными комментариями болельщиков:

💭 «Внимание, загадка! Я разрушаю Город и защищаю Лес, чтобы предотвратить изменение климата. Кто я?»

💭 «Клопп – величайший защитник окружающей среды всех времен. Его «Ливерпуль» заботится о природе: разрушение города и защита леса».

💭 «Клопп: «Нам нужно было защитить лес от нефтяного клуба». Человечество еще не потеряно».

💭 «Теперь все ясно. Юрген Клопп решил заняться защитой природы. Поэтому он разрушил «Сити» и защитил «Форест». Гений!»

💭 «Разрушение города ради защиты леса. Клопп – великий борец с изменением климата. Эй, «Гринпис», дайте ему какую-нибудь премию!»

Здорово, что болельщики не унывают даже после столь обидных поражений.