Салах – 193, Нуньес – 0: сколько баллов набрали игроки «Ливерпуля» в голосовании за «Золотой мяч»

Издание France Football обнародовало подробную информацию о голосовании за «Золотой мяч». Награду в этом году получил Карим Бензема.

Нападающий «Реала» набрал 549 баллов. Экс-игрок «Ливерпуля» Садьо Мане занял второе место, набрав 193 очка.

А как дела у нынешних футболистов «Ливерпуля»?

Мо Салах расположился на пятой строчке, на его счету 116 очков. Между тем, Луис Диас, занявший 17-е место, набрал один голос. Ван Дейк расположился на одну строчку выше, но также набрал один балл. А Трент Александер-Арнолд (22-е место) и Дарвин Нуньес (25-е место) вообще не получили голосов.

Некоторые источники сообщают, что рейтинг составлен с учетом предыдущих номинаций на «Золотой мяч». Поэтому Ван Дейк и Диас (оба набрали по одному баллу), Трент и Нуньес (оба вообще не получили голосов) расположились на разных позициях. Всего 11 претендентов не получили ни одного балла, среди таких футболистов – Роналду и Рюдигер.

Как оцениваете рейтинг? Какое значение для вас имеет «Золотой мяч»?