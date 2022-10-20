«Продолжай в том же духе»: Суарес мило поздравил Нуньеса с первым голом на «Энфилде»

В матча «Ливерпуля» против «Вест Хэма» Дарвин Нуньес забил победный гол. Этот мяч стал первым голом уругвайца на «Энфилде».

Нападающего очень много критикуют после его перехода в «Ливерпуль». Ясно, насколько важен был для Дарвина этот мяч. Нуньес поделился в своих соцсетях фото с такой подписью:

«Первый гол в моем новом доме. Вот он я!»

Экс-игрок «Ливерпуля» и соотечественник Дарвина, Луис Суарес, поздравил Нуньеса с таким приятным событиям:

«Первый гол из многих, бомбардир! Продолжай в том же духе и наслаждайся потрясающим стадионом и атмосферой!»

У футболистов особая связь. Луис поддерживал Дарвина, когда тот только перешел в «Ливерпуль». Нападающий «Насьоналя» даже пытался привезти Нуньеса на «Камп Ноу», когда еще выступал за «Барселону».

Суарес – тот человек, который никогда не сомневался в Дарвине. Для молодого игрока очень важно иметь поддержку в лице человека с таким богатым опытом выступления на высочайшем уровне.