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«Ливерпуль» в отличном настроении перед матчем с «Сити»: лучшие кадры с тренировки

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«Ливерпуль» готовится к самому сложному испытанию со старта сезона – к матчу с «МанСити» на «Энфилд».

Боевой дух подопечных Юргена Клоппа на подъеме после яркой победы над «Рейнджерс» 7-1 в Лиге чемпионов.

Ранее Клопп назвал «Сити» сильнейшей командой в мире, а Гвардиола отметил, что считает «красных» основными конкурентами в борьбе за победу в АПЛ, несмотря на неудачный старт сезона.

Команда в отличном настроении готовится к важнейшему матчу с «Сити». Вот несколько кадров с последней тренировки:

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