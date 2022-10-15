Хосеп Гвардиола: «Ливерпуль» всегда был главным соперником «Сити» в борьбе за чемпионство»

«С тех пор, как я и Клопп переехали в Англию, противостояние «МанСити» и «Ливерпуля» было сложным – я не ожидаю ничего другого и в этот раз», - заявил Хосеп Гвардиола Guardian о предстоящей встречи с командой Юргена Клоппа.

«Исход матча решат футболисты на поле, а не схемы на столе – такие вещи не влияют на преимущество. Я знаю насколько высок уровень мастерства «Ливерпуля», я знаю насколько высок уровень мастерства нашей команды. Если бы эта встреча состоялась за три тура до финала АПЛ, то я бы сказал, что «Ливерпуль» не доберется до вершины таблицы, но сезон только начался, впереди Чемпионат мира – произойти может все, что угодно».

«Ливерпуль» всегда был главным соперником «Сити» в борьбе за чемпионство и всегда им будет. Играть против них тяжело, мы прекрасно понимаем, что это за команда», - заключил Пеп.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает 11 строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков после восьми матчей. У «Сити» 23 очка и второе место в турнирной таблице после девяти матчей. Лидером АПЛ остается «Арсенал», на одно очко опережающий команду Гвардиолы.