«Это «Ливерпуль» vs «Сити», а не Ван Дейк vs Холанд». Вирджил рассказал, как остановить норвежца на «Энфилде»

В интервью для TV2 перед матчем с «МанСити» Вирджил ван Дейк рассказал, как собирается справляться с главной угрозой для ворот «Ливерпуля» - Эрлингом Холандом.

«Это точно будет непросто: Холанд невероятен, иначе и не скажешь. Я помню, что после Суперкубка многие списывали его со счетов, но я говорил: «Слушайте, этот парень станет причиной ночных кошмаров огромного количества защитников». И он это доказал – Холанд играет стабильно, а в такой команде, как «МанСити» голевые моменты всегда будут».

«Нужно постараться сделать так, чтобы мяч не доходил до Холанда – обороняться на высочайшем уровне, показывать свой лучший футбол – именно так мы всегда и играем против «Сити».

«Однозначно, что этот матч не станет нашим личным противостоянием с Холандом – это «Ливерпуль» против «Сити». Пресса создает искусственное противостояние один на один, а мы просто хотим не дать им забить».

«Ливерпуль» примет «МанСити» в это воскресенье, Эрлинг Холанд постарается реабилитироваться и забить «красным» после того, как ему не удалось сделать этого в матче за Суперкубок Англии в августе.