«МанСити» - сильнейшая команда в мире». Юрген Клопп уважает соперника и рассчитывает на помощь «Энфилда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал «МанСити» лучшей командой в мире, но заверил, что его футболисты попытаются навязать борьбу подопечным Пепа Гвардиолы.

«Мне нравится готовиться к таким матчам – это самое серьезное испытание в футболе. Это закрытые пространства, попытки правильно решить задачу – против «Сити» всегда очень сложно, сейчас это сильнейшая команда в мире. Мы сделаем все возможное, хотя тут никто не может дать гарантий – нам поможет «Энфилд». Бывают ситуации, когда приходится потерпеть, а бывает, что нужно доминировать – важно найти правильный баланс».

«Ливерпуль» примет «Сити» в это воскресенье: «красные» пока занимают только восьмую строчку в турнирной таблице, а клуб из Манчестера идет на втором и месте и остается непобежденным в АПЛ, набрав 23 очка в 9 матчах.