«Это все еще «Ливерпуль». Кевин Де Брюйне не считает, что неудачи «красных» в АПЛ - это повод расслабиться

В интервью Sky Sports звезда «МанСити» Кевин Де Брюйне рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с «Ливерпулем».

«Я думаю, что «Ливерпуль» покажет свой лучший футбол. Да, они потеряли очки с начала сезона, но это все еще «Ливерпуль» - так что я уверен, что матч будет интересным и напряженным».

«Мне нравятся большие игры, нравится их атмосфера: с одной стороны, это такой же матч, как и предыдущие, но с другой стороны, играть против команды из топ-6 всегда сложнее. Я думаю, что за последние годы мы хорошо справлялись со своей задачей».

«Ливерпуль» принимает «МанСити» в АПЛ 16 октября: команда Пепа Гвардиолы всего на одно очко отстает от «Арсенала» - лидера чемпионата, а команда Юргена Клоппа занимает десятую строчку в таблице, набрав 10 очков в 8 матчах.