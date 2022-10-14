«Опьянею после кружки пива»: Клопп шутит после победы над «Рейнджерс»

После недавней победы «Ливерпуля» на «Рейнджерс» в Лиге чемпионов, Юрген Клопп признался, что выпивает пиво после матча (в случае победы команды), но ему давно не представлялось возможности сделать это.

«Победа меняет настроение, однозначно. Обычно мы выпиваем пивка после матчей на выезде, но у нас уже давно не было повода для этого, так что теперь я наверное опьянею после одной кружки», - пошутил тренер.

Клоппу лучше увлекаться, так как «красным» еще предстоит встреча с «МанСити» в это воскресенье.