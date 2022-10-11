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«Моя мама любит «Ливерпуль»: оказывается «красные» уже пытались подписать Мбаппе

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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В мая этого года Килиан Мбаппе дал интервью изданию The Telegraph. Оказывается, «красные» когда-то пытались оформить трансфер нападающего. В ходе беседы также выяснилось, что в жизни француза «Ливерпуль» занимает не последнее место: 

«Я контактировал с «Ливерпулем», потому что это любимый клуб моей мамы, моя мама любит «Ливерпуль». Не знаю, правда, почему, это лучше спросить у нее! Это хороший клуб, я познакомился с его представителями пять лет назад. Тогда я еще был в «Монако». Это большой клуб».

Kylian Mbappe makes shocking claim about Liverpool and Jurgen Klopp

В итоге, как известно, француз подписал контракт с «ПСЖ», а летом этого года продлил соглашение со столичной командой. Но настал момент, когда Килиан решил расстаться с «ПСЖ», боссы клуба, как сообщается, хотят продать Мбаппе в «Ливерпуль». 

Жалеете ли вы, что Килиан когда-то выбрал не «Ливерпуль», а «ПСЖ»? 

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