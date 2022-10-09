«Сейчас никто в мире не может справиться с Холандом». Юрген Клопп говорит о старте сезона Мохамеда Салаха перед матчем с «Арсеналом»

Юрген Клопп заступился за Мохамеда Салаха: египтянин пока не показал своей лучшей формы в Премьер-лиге, забив только два гола со старта сезона.

«Ливерпуль» на 11 очков отстает от «Арсенала», поэтому результат сегодняшнего матча в Лондоне особенно важен.

Клопп уверен, что Салах скоро проявит себя – несмотря на то, что египтянин забивает не так много, как обычно, он продолжает впечатлять своей креативностью.

«Я думаю, что Мо, как и вся команда близки к взрыву, я надеюсь на это», - сказал главный тренер официальному сайту клуба.

«Что касается Мо, то даже когда он не забивает сумасшедшее количество голов, он всегда включен – он делает передачи на Дарвина, как в прошлом матче. Просто никто этого не ценит, если нет голов».

«Сейчас никто в мире не может сравниться с Холандом: то, что он делает – это безумие».

«Он так потряс головой, когда забил второй гол в Лиге чемпионов, мол, я могу делать все, что хочу – мяч слушается меня. Холанд – исключительный игрок в исключительной команде – их тандем отлично работает. Но я не думаю, что сейчас имеет смысл сравнивать с ним кого-то, я точно не буду этого делать».