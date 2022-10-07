«Главный талант поколения»: болельщики «Ливерпуля» поздравляют Трента с днем рождения

Сегодня в Ливерпуле праздник, ведь Александер-Арнолд отмечает свой день рождения! Тренту исполнилось 24 года.

В карьере защитника настал непростой период: Трент не выступает за сборную, его игра в клубе вызывает много вопросов, за что англичанина безостановочно критикуют.

Но болельщики «Ливерпуля» встали на защиту Александер-Арнолда в его день рождения. Делимся комментариями фанатов:

💭 «Лучший правый защитник в мире!»

💭 «Главный талант поколения и лучший в мире на своей позиции!»

💭 «Меня не волнуют всякие разговоры, он на протяжении многих лет был исключительным игроком. Другие команды могут только мечтать о таком футболисте».

💭 «Теперь все ясно. Трент получил столько ненависти за последний год, потому что ты никому не нравишься, когда тебе 23».

💭 «Эй, большой парень, я всегда буду рядом с тобой: и во время взлетов, и во время падений».

Трент остается самым ценным правым защитником в Англии. Он уже сумел завоевать победу в престижных турнирах, на его счету трофеи АПЛ, Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии.

Присоединяйтесь к поздравлениям!