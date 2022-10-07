Каррагер выделил вклад одного игрока «Ливерпуля» в победу над «Рейнджерс». Это не Трент

Александер-Арнолд отлично проявил себя в матче против «Рейнджерс». Но легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил роль другого футболиста «красных». Вот что Джейми сказал в эфире CBS Sports:

«Луис Диас снова был великолепен. Он показал отличный дриблинг, заработал для Салаха пенальти. Снова отмечаем Диаса. Мы говорим о том, что «Ливерпулю» не хватает Мане. Но они ведь уговорили его (Диаса) приехать, это фантастика».

Диас действительно серьезно помогает команде с тех самых пор, как приехал в «Ливерпуль».

В этом сезоне колумбиец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в десяти играх.