«Бэкхем – в атаке, Магуайр – в защите». Болельщики сравнили Трента с игроками «Манчестер Юнайтед»

В последнее время защитника «красных» критикуют за ужасную в защите – в последнем матче АПЛ он «поучаствовал» в двух пропущенных мячах своей команды. Но вчера англичанин исправился – забил красивейший гол со штрафного.

С начала сезона-2016/17 англичанин забил 6 мячей со штрафных. Ни один другой игрок «красных» не достиг такой отметки за этот период. Трент стал первым с 2014 года игроком мерсисайдцев, забившим гол со штрафного в матче Лиге чемпионов. Последним игроком клуба, которому это удавалось, был Стивен Джеррард – он забил в ворота «Базеля» (1:1) в декабре 2014 года.

Слабой игрой в защите и мастерскими штрафными защитник и заслужил сравнение с Дэвидом Бекхэмом Харри Магуайром.

«Выступление было отличным», — сказал Трент Александер-Арнольд BT Sport после победы «Ливерпуля» над «Рейнджерс» со счетом 2:0.

«В субботу было разочарование, но сегодня все было наоборот. У них были шансы во втором тайме, но в целом мы сыграли отлично.

Несмотря ни на что, я всегда стараюсь мыслить позитивно. Люди говорят что-то, но для меня важно выйти и выступить за команду. Это единственное, что имеет значение.

Для меня это было медленное начало сезона, но я с нетерпением жду оставшейся части. Смена тактики определенно помогла нам сегодня, так что посмотрим, что будет дальше».