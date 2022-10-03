Гари Невилл оценил шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ

Гари Невилл отказывается исключать «Ливерпуль» из гонки за победу в АПЛ несмотря на не самый удачный старт сезона.

«Красные» выиграли только два из первых семи матчей и на сегодняшний день занимают девятую строчку в турнирной таблице, на 11 очков отставая от «Арсенала». В эти выходные команда Юргена Клоппа снова оступилась, сыграв вничью с «Брайтоном».

В своем подкасте Гари Невилл признался, хотя, скорее всего, «Ливерпуль» не будет бороться за победу в английском чемпионате в этом сезоне, он не готов полностью исключать их из числа претендентов на титул.

«Вы спрашиваете себя: «Ливерпуль» будет бороться за победу в Премьер-лиге? Скорее всего, нет, но никогда нельзя знать наверняка. Честно говоря, Юрген Клопп может делать исключительные вещи: за последние несколько лет он неоднократно нас удивлял».