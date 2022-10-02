Фанаты «Брайтона» высмеяли Нуньеса во время ничьей с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес стал объектом для насмешек во время матча с «Брайтоном».

Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль» этим летом из «Бенфики» за 64 млн фунтов, но пока не смог адаптироваться в АПЛ. В матче с «Брайтоном» он появился только на 89-й минуте, чтобы заменить Тиаго. Болельщики соперника назвали нападающего «Ливерпуля» плохой версией Энди Кэрролла, скандируя:

«Ты просто дерьмовый Энди Кэрролл».

Кэрролл перешел на «Энфилд» под закрытие зимнего трансферного окна в 2011 году за 35 млн фунтов из «Ньюкасла». Нападающий забил всего 11 голов и сделал 6 ассистов, прежде чем летом 2012 года уйти в «Вест Хэм».

Вокруг трансфера Нуньеса было много шума: его 48 голов и 16 ассистов всего за 85 матчей за «Бенфику» стали причиной больших надежд Клоппа, которым пока не суждено было сбыться – на счету уругвайца на сегодняшний день 2 гола и одна результативная передача за 9 матчей «Ливерпуля».

Напомним, что вчера Леандро Троссард стал третьим игроком в истории, которому удалось забить хет-трик на «Энфилде»: ранее это сделали Питер Ндлову и Андрей Аршавин. «Красных» спас Роберто Фирмино, оформив дубль, и Адам Уэбстер после автогола.