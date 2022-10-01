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«Его так переоценивают»: болельщики критикуют Трента после матча с «Брайтоном». Фото защитника стало мемом

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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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«Ливерпуль» не сумел вырвать победу в матче девятого тура АПЛ против «Брайтона». 

«Красные» пропустили уже на 4-й минуте встречи. И хоть вся защита «Ливерпуля» выступила не самым лучшим образом, больше всего критики получил Александер-Арнолд. Все из-за падения Трента в штрафной прямо перед тем, как Троссард открыл счет в матче.

А лицо Трента в моменте с падением уже стало мемом.

Вот что фанаты «Ливерпуля» и нейтральные болельщики пишут об игре Трента в матче против «Брайтона»:

💭 «Трент – худший защитник среди клубов «большой шестерки». 

💭 «Господи, этот парень даже с Троссардом справиться не может».

💭 «Его лицо на фотке после падения идеально описывает всю ситуацию».

💭 «Самый переоцененный игрок своего поколения».

💭 «Клопп неделю упрекал тренера сборной Англии, защищал Трента, а Александер-Арнолд сегодня наглядно показал, насколько его переоценивают».

💭 «Господи, это фото прекрасно. Поставлю его на обои в телефоне. Трент будто с отвращением читает ваши переписки в мессенджерах».

💭 «На этой фотке Трента будто силой заставили сесть и смотреть на гол Троссарда».

💭 «Очень разочарован ошибками Трента. Уверен, что он мог выступить лучше!»

А что вы думаете об игре Трента в матче против «Брайтона»? Это случайность или закономерность?    

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