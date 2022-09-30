👍👎Дебаты дня: какую схему выбрать Клоппу, чтобы максимально раскрыть Трента и Ван Дейка?

В последнее время футбольная общественность активно критикует игру Ван Дейка и Александер-Арнолда. Трента, например, Саутгейт лишил игрового времени в сборной Англии.

Но Юрген Клопп и фанаты «красных» защищают игроков «Ливерпуля». Мы тоже не сомневаемся в футбольных качествах Трента и Вирджила. Предлагаем вам подумать над тем, как немецкий тренер может изменить схему, чтобы максимально раскрыть Александер-Арнолда и Ван Дейка.

Например, Юрген может присмотреться к схеме 3-4-3. В этой системе Трент сможет больше сосредоточиться на атаке, а Вирджил получит себе помощников в защиту.

Таким образом «Ливерпуль» станет острее в атаке и надежнее в обороне.

А что думаете вы? Пишите ваши версии в комментариях!